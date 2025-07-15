Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı. Programda 2016’daki hain darbe girişimiyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, törenin ardından sürpriz bir zirve gerçekleştirerek siyasi liderlerle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli TBMM'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Bahçeli ile TBMM'den ayrıldı.