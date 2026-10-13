Ankara'da sürpriz görüşme! Kılıçdaroğlu: İki arkadaş olarak görüştük
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüştü.
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. Görüşmede MHP'li ve CHP'li kurmaylar da yer aldı.
Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.
Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük” dedi.