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Ankara'da süt ve süt ürünleri işletmelerine eş zamanlı denetim!

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da 39 süt ve süt ürünleri işletmesine yönelik eş zamanlı denetimde 40 ton ürünün satışının engellendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'da süt ve süt ürünleri işletmelerine eş zamanlı denetim!
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İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelikleri olduğuna dikkati çekti.

39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirildi

Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, denetimlerde, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar ile taklit ve tağşiş hususlarının araştırıldığını, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini aktardı.

"Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Yumaklı, denetimlerle tüketicilerin güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken, kurallara uyan işletmelerin de yanında yer aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi. Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 40 yasal işlem uygulandı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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