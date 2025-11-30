  1. Ekonomim
Ankara’da "telebar" operasyonu: 56 şüpheli yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince gerçekleştirilen "telebar" operasyonunda 56 şüpheli şahıs yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca fuhuşa aracılık ettirdikleri ihbarı gelen, halk arasında "telebar" olarak bilinen işletmelere yönelik ’fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçundan soruşturma yürütüldü.

 56 şüpheli şahıs yakalandı

Soruşturma kapsamında 9 işletmede çalışan 83 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen gözaltına alma, arama ve elkoyma kararları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince bugün gercekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli şahıs yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ve soruşturmaya devam ediliyor.

Gündem
