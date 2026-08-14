Ankara'da toplu taşımaya zam geldi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde alınan kararla toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı.

Buna göre, tam bilet 35 TL’den 40 TL’ye, öğrenci bileti 17,50 TL’den 20 TL’ye, öğretmen bileti ise 26 TL’den 30 TL’ye yükseldi.

Ayrıca öğrencilerin kullandığı “sınırsız biniş abonman” ücreti ise 650 TL oldu.

Zamlı tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.