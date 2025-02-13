Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Tam bilet 21 TL'den 26 TL'ye, öğrenci bileti 10 TL'den 13 TL'ye yükseltilirken aylık sınırsız öğrenci abonmanı da 300 TL'den 350 TL'ye çıktı. En son zam 24 Temmuz 2024'te yapılmıştı.

Zamlı tarife, 17 Şubat Pazartesi günü uygulamaya girecek.

Belediyeden yapılan açıklamada “Asgari Ücret Destek Paketi” kapsamında destek alan vatandaşların otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacağı bildirildi.

İşte açıklamanın tamamı:

"Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. “Asgari Ücret Destek Paketi” kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir.

Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, AYLIK SINIRSIZ ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkânı sunulmaya devam edilecektir.

Özel Halk Otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir.

EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır."