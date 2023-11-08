Ankara'da toplu ulaşımda yeni dönem: 31 Aralık'a kadar süre verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında toplu taşıma araçlarında güvenliğin ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla Ankara il sınırlarında hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarına araç takip cihazı, kamera ve panik butonu takılması zorunlu hale getirildi.

UKOME Genel Kurulunda alınan kararın uygulanması, sistemlerin takılması ve çalışır hale getirilmesi için toplu taşıma esnafına 31 Aralık 2023 tarihine kadar süre verildi.