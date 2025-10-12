  1. Ekonomim
Türkiye ile Suriye arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Ankara'da kritik bir toplantı yapılıyor. Amaç, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgesel istikrarı sağlamak.

Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi yapılıyor
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması için Şam ile diplomatik temaslar sürüyor.

İki ülkenin üst düzey güvenlik ve diplomasi bürokrasisi, iş birliği ve güncel gelişmeleri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılıyor.

Suriye'den ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme bulunuyor.

Askeri eğitim mutabakatı da gündemde

Toplantıda, terör örgütü SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ile İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

İki ülke yetkilileri, son olarak 13 Ağustos'ta Ankara'da benzer bir toplantı yapmıştı. Görüşmede, Türkiye ve Suriye savunma bakanlıkları arasında "Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Bugünkü toplantıda, söz konusu mutabakatın takibi de değerlendirilecek.

