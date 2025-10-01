  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da üç ilçe için su kesintisi uyarısı
Takip Et

Ankara'da üç ilçe için su kesintisi uyarısı

Ankara'da Altındağ, Mamak ve Gölbaşı'nda yarın sabahtan itibaren arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da üç ilçe için su kesintisi uyarısı
Takip Et

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Altındağ, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde yarın saat 08:00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki P10 Pompa İstasyonu'nun durdurulduğu, bu nedenle Altındağ, Mamak ve Gölbaşı'nda yarın sabaha kadar su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:

"Altındağ ilçesinde Aydınlıkevler, Gültepe, Güneşevler, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Atıfbey, Başpınar, Battalgazi, Doğantepe, Kale, Solfasol, Feridun Çelik, Aydıncık, Beşikkaya, Karapürçek, Kavaklı ve Tatlar mahalleleri.

Mamak ilçesinde Diriliş, Gülveren, Bahçelerüstü, Hüseyin Gazi, Harman, Çağlayan alt kotları, Bahçeleriçi alt kotları, Dutluk, Karaağaç, Altıağaç, Çiğiltepe, Derbent, Araplar, Dostlar Tepecik, H. Gazi üst kotları, Bostancık, Ekin, Başak alt kotları, Başak Çamlık, Küçük Kayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Boğaziçi alt kotları, Fahri Korutürk alt kotları, Üreğil TOKİ Konutları, Misket alt kotları, Derbent alt kotları, Büyük Kayaş, Hürel üst kotları, Kızılcaköy alt kotları, Ortaköy alt kotları, Hürel TOKİ Blokları, Çiğiltepe-PTT Evleri, Yeni Bayındır, Kıbrıs alt kotları, Kızılcaköy, Ortaköy, Kıbrıs üst kotları, Eski Bayındır, Kutludüğün, Yeşilbayır alt kotları, Büyük Kayaş üst kotları, Küçük Kayaş alt kotları, Köstence alt kotları, Dostlar üst kotları, Tepecik üst kotları ve Köstence mahalleleri.

Gölbaşı ilçesinde Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbey mahalleleri."

Mansur Yavaş'tan su kesintilerine ilişkin açıklama: En az beş ay müddetle Ankara halkına kesintisiz su vermeye devam edeceğizMansur Yavaş'tan su kesintilerine ilişkin açıklama: En az beş ay müddetle Ankara halkına kesintisiz su vermeye devam edeceğizGündem
Gündem
Bahçeli'nin DEM Parti ile el sıkışmasından bu yana geçen bir yılda neler yaşandı?
Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasından bu yana neler yaşandı?
TBMM'de yeni yasama yılı başladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meşruiyet tartışmaları yok hükmünde
TBMM Başkanı: Meşruiyet tartışmaları yok hükmünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır
BYD'nin Manisa'daki fabrika sahasında sessizlik: İki adet elektrik trafosundan başka bir şey yok
BYD'nin Manisa'daki fabrika sahasında sessizlik: İki adet elektrik trafosundan başka bir şey yok
Ayşe Barım davası | Sanatçılar adliyeye akın etti, ihbarcının ifadesi şaşırttı
Ayşe Barım davası | Sanatçılar adliyeye akın etti, ihbarcının ifadesi şaşırttı
Kırklareli'nde dördüncü kattaki balkonundan düşen muhtar hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı
Kırklareli'nde dördüncü kattaki balkonundan düşen muhtar hayatını kaybetti