Ankara'da yakalandılar! Hepsini yurt dışına kaçıracaklardı

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu tespiti üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Bir kişinin ikametinin alt katında bulunan boş daireyi depo olarak kullandığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 33 sikke, Selçuklu dönemine ait 7 sikke, Roma dönemine ait 5 sikke, Bizans dönemine ait sikke, milattan önceki dönemlere ait 2 hayvan fosili, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 6 obje ele geçirdi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Etnografya Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.