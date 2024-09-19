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Ankara'da yakalandılar! Hepsini yurt dışına kaçıracaklardı

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Haber Merkezi
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Ankara'da yakalandılar! Hepsini yurt dışına kaçıracaklardı
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Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu tespiti üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Bir kişinin ikametinin alt katında bulunan boş daireyi depo olarak kullandığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 33 sikke, Selçuklu dönemine ait 7 sikke, Roma dönemine ait 5 sikke, Bizans dönemine ait sikke, milattan önceki dönemlere ait 2 hayvan fosili, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 6 obje ele geçirdi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Etnografya Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

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