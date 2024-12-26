Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollarla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler ile ilgili olarak 27 Aralık 2024 günü saat 10.15'ten itibaren; Kara Harp Okulu Komutanlığından hareketle ‘Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Giriş Kapısı güzergâhını takiben Anıtkabir'de sona erecek ‘Atatürk Garnizon Koşusu’nda başlangıç ve yarış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, 27 Aralık 2024 günü saat 11.45'ten itibaren; - Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak tören için, Dikmen Caddesi'nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, 27 Aralık 2024 günü saat 15.15'ten itibaren; - Ankara Tren Garı Binası önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmenler Kortej Yürüyüşü için başlangıç/yarış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.”