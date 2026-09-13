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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkent Ankara’da, Gazi Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni” nedeniyle yarın saat 06.30’dan itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Başkent Ankara’da yarın düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni" nedeniyle, saat 06.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656, 1699, 5346, 5350 caddeleri ile buralara bağlanan yolların tamamı, ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

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