Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 36 kişi gözaltına alındı

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılması için yer, imkan sağladıkları ve organize ettikleri belirlenen 45 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda şüphelilerin, şahıslar adına temin edilen banka hesap numaralarını, GSM hatlarını ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları ve IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin elde edilen gelirleri mobil bankacılık sistemi kullanılarak başka şahıslara ait hesap numaralarına aktardıkları veya aynı şahıslar adına açılan kripto para hesaplarına havale gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.