Ankara'da yaşayan Necla Özmen, Trump’ın babası olduğu iddiasıyla babalık davası açtı

Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu öne sürerek 25 Eylül’de Ankara 27. Aile Mahkemesi’nde babalık davası açtı.

Dava dilekçesinde 1970 doğumlu olduğunu belirten Özmen, resmi kayıtlarda Satı ve Dursun Özmen’in çocuğu olarak göründüğünü ifade etti. Kendisiyle ilgili gerçeği, kendisini büyüten Satı Özmen’in 2017 yılında açıkladığını ileri sürdü.

Özmen’in iddiasına göre Satı Özmen, doğum sırasında ölü bir bebek dünyaya getirdi. Aynı dönemde hastanede doğum yapan ve yasak bir ilişki sonucu Donald Trump’tan hamile kaldığını söyleyen Sophia adlı kadının doğurduğu bebeğin ise kendisine verildiğini anlattı. Dava dilekçesinde Dursun Özmen’in 2009 yılında vefat ettiği bilgisine de yer veren Necla Özmen, biyolojik babasının tespit edilmesi amacıyla DNA testi yapılmasını talep etti.

Mahkeme davanın reddine karar verdi

Mahkeme ise 10 Ekim tarihli kararında davanın reddine karar verdi. Kararda, davacının dava dilekçesinde somut herhangi bir delili bulunmamasına rağmen Trump'ın babası olduğunu iddia ettiği belirtildi. Dava dilekçesinin uygun olmadığı, dilekçedeki eksikliğin usuli değil, esasa ilişkin eksiklik olduğu, mahkemenin bu hususta eksikliği gidermek üzere süre vermesinin de mümkün olmadığı belirtildi. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan vakıa ve delillerle yargılama yapılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verildi.

Karara itiraz etti

Necla Özmen, kararı istinafa götürdüğünü, ayrıca ABD Büyükelçiliği ve ABD'deki mahkemelere de dilekçe gönderdiğini söyledi. Kendisin nüfuslarına kaydeden aileye veren kadının Sophia olduğunu ileri sürerek, "Beni, Sophia isimli ABD vatandaşı olan kişi dünyaya getirdikten sonra bırakmış. Babam NATO’da görevli olduğu için orada tanışmışlar zannederim. 'Daha detaylı bilgiyi baban biliyor' dedi beni büyüten anne. Kendisi vefat ettiği için soramadım. Çünkü 2017 senesinde haberlerde görünce, beni büyüten anne gösterdi Trump'ı ‘Bu kişi senin baban’ dedi. Öz annem teslim ederken resmini göstermiş. Babamın kim olduğunu ve bilgilerini beni büyüten anneye vermiş. Ben oradan biliyorum. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. Ben babam olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Kendisine bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir sıkıntı vermek istemiyorum. Sadece babam olup olmadığın bilmek istiyorum. Benimle konuşmasını isterim. DNA testiyle kendisinin babam olduğunu ispatlayabilirim, kabul ederse" dedi.