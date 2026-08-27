Ankara'da yavru kediye işkence: 2 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yavru bir kediye işkence edilerek öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine iki şüpheli hakkında resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yavru kedinin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatarak, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"27.08.2026 tarihinde bir kısım X ve diğer sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, iki şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüklerinin tespit edilmesi üzerine, meçhul şüphelilerin üzerlerine atılı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilmekle, atılı eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında resen soruşturma işlemlerine başlanılmış ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."