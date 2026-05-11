Ankara’da yem karma makinesine kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir besi çiftliğinde yem karma makinesine kapılan 15 yaşındaki Mehmet D. yaşamını yitirdi. Kardeşini kurtarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran ablasının ise ağır yaralandığı ve Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Türkkarsak Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde yem karma makinesine kapılan Mehmet D. (15) hayatını kaybetti.

Mehmet D'yi kurtarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran ablasının ise ağır yaralandığı öğrenildi.

Mehmet D'nin cenazesi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kolu kopan ablanın ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

