Ankara'da yıkım sırasında bina çöktü: Molozlar araçların üzerine düştü
Ankara Çankaya'da iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Binadan kopan molozlar yoldan geçen araçların üzerine düştü. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Tunus Caddesi üzerindeki 4 katlı bir bina, iş makinesiyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Çökme anında etrafı yoğun bir toz bulutu kaplarken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Binadan kopan moloz parçalarının caddeden geçen araçların üzerine düşmesi sonucu olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Binanın boş olduğu belirtilirken; itfaiye ve AFAD ekipleri, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Öte yandan binanın çökme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.