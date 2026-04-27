Ankara'da yıkım sırasında platform devrildi: Yaralılar var

Ankara'nın Ulus semtinde yıkım çalışmaları yürütülen dört katlı binaya ait platformun çökmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Ulus'ta yıkım çalışmaları yürütüldüğü için etrafı demir koruyucu platformla çevrilen dört katlı binanın platformu yola doğru çöktü.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, binanın bulunduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen üç kişinin yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.