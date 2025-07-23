Ankara'da zabıt katibi, savcıların şifresiyle UYAP'a girip, dosyaları kapattı: 1190 yıl hapis istemi

Ankara Adliyesi’nde görevli zabıt katibi A.Y.’nin, kendisine ve bazı savcılara ait şifrelerle UYAP sistemine girerek soruşturma dosyalarını usulsüz şekilde kapattığı iddiasıyla açılan davada, A.Y. ve 15 şüphelinin yargılanmasına 25 Ağustos’ta başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Y. hakkında; “silahlı terör örgütüne yardım”, “bilişim sistemine izinsiz erişim”, “gizliliği ihlal”, “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “suçluyu kayırma” ve “rüşvet alma” suçlarından dava açılması talep edildi.

İlk duruşma 25 Ağustos'ta

Aynı soruşturmada, diğer 15 şüphelinin ise "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianameyi kabul eden Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasının 25 Ağustos'ta görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın A.Y'nin boşanma aşamasında olduğu eski eşi Z.E'nin savcılığa yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı belirtilmişti.

Zabıt katibi A.Y'nin FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı anlatılan iddianamede A.Y'nin çok sayıda dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden gerçekleştirdiği belirlenmişti.

İddianamede, şüpheli A.Y'nin bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ayrıca iddianamede diğer 15 şüphelinin ise "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.