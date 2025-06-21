Ankara'da zehirli gaz faciası: 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara'da bir fabrikada boru tamiri yapan 5 işçi, sızan gazla zehirlendi. İki işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de tedavi altına alındı.
Ankara''nın Polatlı ilçesinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle boru tamiri için odaya giren 5 işçi sızan gaz nedeniyle zehirlendi. 2 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de hastanede tedaviye alındı.
Fabrikada borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi.
Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavilerine devam ediliyor.
Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.