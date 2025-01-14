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Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da 2'si otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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Ankara'da sabah saatlerinde can pazarı yaşandı. Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası​ meydana geldi.

31 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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