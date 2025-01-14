Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Ankara'da 2'si otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı.
Ankara'da sabah saatlerinde can pazarı yaşandı. Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
31 kişi yaralandı
Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.