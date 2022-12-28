Ankara'daki Gezi davasında karar

Ankara'daki Gezi Parkı olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 26 sanıklı davada karar açıklandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme, sanıklardan Bayram Dalyan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol şartının devamına hükmetti.

Mahkeme, 22 sanığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 10 ay ile 4 yıl 11 ay arasında değişen yıllarda hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Batuhan Uluergüven, Can Deliduman ve Eren Tayşan ise tüm suçlardan beraat etti.