Ankara’daki inşaatta yük asansörü ikiye ayrıldı: Ölüler var

Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi’nde yapımı devam eden 15 katlı bir inşaatta sabah saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. İnşaatın 12’nci katında bulunan yük asansörü, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple ikiye bölündü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

2 kişi yaşamını yitirdi

Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.