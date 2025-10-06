  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara’daki inşaatta yük asansörü ikiye ayrıldı: Ölüler var
Takip Et

Ankara’daki inşaatta yük asansörü ikiye ayrıldı: Ölüler var

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir inşaatta, 12’nci kattaki yük asansörüne binen iki işçi, asansörün ikiye bölünmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara’daki inşaatta yük asansörü ikiye ayrıldı: Ölüler var
Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi’nde yapımı devam eden 15 katlı bir inşaatta sabah saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. İnşaatın 12’nci katında bulunan yük asansörü, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple ikiye bölündü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ankara’daki inşaatta yük asansörü ikiye ayrıldı: Ölüler var - Resim : 1

2 kişi yaşamını yitirdi

Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Engin Ataç kitapseverlerle buluştuEngin Ataç kitapseverlerle buluştuŞehirler

 

ABD, bazı eyaletlere 400 ulusal muhafız sevk ettiABD, bazı eyaletlere 400 ulusal muhafız sevk ettiDünya

 

Gündem
Seçil Erzan davasındaki Denizbank eski yöneticilerine beraat talebi
Seçil Erzan davasındaki Denizbank eski yöneticilerine beraat talebi
Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
AK Parti'den ihraç edilen Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık: Eşimi vali yapmışlardı
AK Parti'den ihraç edilen Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık: Eşimi vali yapmışlardı
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı: Kanında yüksek miktarda alkol çıktı
Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı: Kanında yüksek miktarda alkol çıktı
Vedat Milor'dan özel okul fiyatlarına tepki: Fizik dersine Newton, matematiğe Cahit Arf girsin
Vedat Milor'dan özel okul fiyatlarına tepki: Fizik dersine Newton, matematiğe Cahit Arf girsin