Ankara'daki NATO operasyonunda 103 kişi tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 129 kişiden 103'ü tutuklandı. TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Doç. Dr. Emel Memiş ve gazeteci Yıldız Tar da tutuklananlar arasında.

NATO zirvesi gözaltıları

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 225 kişiden 135'i emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 129 kişiden 103'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklandı, 26 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra da tutuklananlar arasında. IŞİD ve DHKP-C üyeliğiyle suçlanan bazı isimlerin de operasyon kapsamında tutuklandığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin kolluktaki işlemleri sürerken yarın adliyeye getirilmeleri bekleniyor.

Hakimliğin kararında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, atılı suçun katalog suçlardan olduğu, atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğu, dosyada henüz bir kısım delilin toplanmamış olması ve atılı suçun işleniş şekli gözetildiğinde bu haliyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle 103 kişinin tutuklanmasına hükmedildiği ifade edildi. Tutuklananlardan bazıları, "Trump için yapıyorsunuz, yapmayın. Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi", "NATO üyeleri gelecek diye yurttaşlara eziyet çektiriyorsunuz" sözleriyle karara tepki gösterdi.

Doruk Madencilik soruları

Savcılık sorgusunda, Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri başta olmak üzere katıldıkları eylemler ve basın açıklamaları, herhangi bir sendika, dernek veya siyasi partiye üyelik durumları, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) Terör Örgütü ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları, örgüt içinde akrabalarının olup olmadığı soruldu.

Savcılığın tutuklama talebi yazısında ise sevk edilen kişilerin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle anılan bir ülke olması gayreti içerisinde terör eylemleri gerçekleştirebileceği” iddiasına yer verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer kişilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.