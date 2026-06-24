Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazeteci tarafından Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak ilişkin yasal düzenlemelerin yasama dönemi bitmeden yetişip yetişmeyeceğini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz" cevabını verdi.

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile zirve haricinde baş başa bir görüşmenin olup olmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, "Büyük ihtimalle olur" dedi.

İtalya Başbakanı Meloni’nin sigara bırakma kararına ilişkin soruya ise Erdoğan, "Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem" cevabını verdi.