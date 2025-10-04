  1. Ekonomim
  3. Ankara'daki su kesintileri: Çalışmalar büyük ölçüde bitti, yarından itibaren hattan yeniden su verilmeye başlanacak
Ankara'daki su kesintileri: Çalışmalar büyük ölçüde bitti, yarından itibaren hattan yeniden su verilmeye başlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve yarından itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, başkentin içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin, aralıksız ve yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı aktarılan açıklamada, patlama nedeniyle devre dışı kalan 2 CTP (cam elyaf takviyeli polyester) borunun, çelik borularla değiştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, son kontroller ve hat basınç testlerinin tamamlanmasının ardından bu gece itibarıyla hatlara su dolumu yapılacağını ve yarından itibaren hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı kaydedildi.

