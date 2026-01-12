Ankara’daki su krizi tartışması: Bakan Yumaklı’dan Özgür Özel’e yanıt geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki su sıkıntısına ilişkin açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert ifadelerle yanıt verdi.

Yumaklı, yaptığı açıklamada “Hâlâ sorunları çözmek yerine konuyu saptırma çabası içindesiniz” sözleriyle muhalefeti eleştirirken, başkentte yaşanan su krizi üzerinden yürüyen tartışmaların da giderek büyüdüğü görüldü. Karşılıklı açıklamalar, Ankara’nın su yönetimi ve altyapı sorunlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

"Mansur Yavaş’ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj yoktur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mansur Yavaş barajı bitirdi, Devlet Su İşleri suyu getirmedi” dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı iddiaya tepki gösterdi. Yumaklı açıklamasında “Sayın Özgür Özel; Mansur Yavaş’ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj yoktur. DSİ’nin yapıp teslim ettiği suyu, vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır. Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Özel’in “Tayyip Erdoğan yağmur yağmasın, Ankara susuz kalsın diye dua ediyor” sözlerine ise sert tepki gösterdi, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, milletimizin aleyhine olan hiçbir şeye dua etmez, ama sizlerin ve zihniyetinizin ıslah olması için çok kez dua etmiştir” dedi.