Ankara'daki Trump-Erdoğan görüşmesinde gündemde hangi konular var?

Trump'ın Erdoğan ile görüşmesinde bu konularda yeni bir söylemde bulunup bulunmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

KAAN savaş uçağı motorlarında gelişme olabilir

Türkiye, bu motorları geliştirme aşamasında olduğu KAAN savaş uçağı projesinde kullanmayı planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran'da toplam 700 milyon dolarlık tedarik için Kongre'ye bildirimde bulunmuş ve 15 günlük "sessizlik süreci" olarak tanımlanan aşamayı başlatmıştı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Yunan lobisine yakın bazı kongre üyelerinin karşıt pozisyonlarına rağmen, savaş uçağı motorlarının Türkiye'ye satışının engellenmesi öngörülmüyor.

Trump'ın bu konudaki son durumu Erdoğan ile basın toplantısında duyurması beklentiler arasında.

Türk basınında çıkan haberlerde, iki liderin bazı anlaşmalara imza atacakları da yer aldı ancak bunların hangi alan ve konuları kapsadığı henüz belirsiz.

NATO'nun geleceği ve yeni güvenlik mimarisi

Erdoğan-Trump görüşmesinde, NATO Zirvesi gündeminde yer alan konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Trump birçok kez ABD'nin Avrupa'nın korunmasında eskisi gibi aktif olmayacağını, Avrupalıların güvenlik için daha fazla para ve asker ayırması gerektiğini söylemişti.

Türk ve Amerikalı yetkililer arasında son dönemde yapılan temaslarda kıta güvenliğinde boşluk yaratılmaması, Ankara'nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi olasılıklar ele alınmıştı.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında gösterdiği ilerleme ve üretim kapasitesi, NATO'nun gelecek dönem gereksinimlerinin karşılanması açısından önemli bir zemin olarak görülüyor.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, zirve öncesi basına yaptığı açıklamalarda, müttefiklerin savunma sanayi konusunda Türkiye'yi örnek almaları gerektiğini kaydetti.

Büyükelçi Whitaker, başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin Türkiye ile işbirliğini daha da geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşı için yeni bir girişim gelir mi?

İki liderin görüşmesinde bölgesel gelişmelerin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Bunların başında ise Rusya'nın 2022'de başlattığı Ukrayna savaşının müzakereler yoluyla sonlandırılması geliyor.

Türkiye ve ABD, savaşın sona erdirilmesi konusunda en aktif iki müttefik olarak görülüyor.

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nden sadece birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda uzun bir görüşme yaptı.

Trump, Ankara'da da Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile de görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Haziran ayında Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve hem Putin hem de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

Ankara, Ukrayna ile de yakın istişare içinde.

Trump'ın savaşın sona erdirilmesi için yeni bir girişimin sinyallerini vermesi önemli bir gelişme oldu.