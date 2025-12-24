Ankara’daki uçak kazası sonrası asılsız paylaşımlara soruşturma açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasının ardından sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Haddad dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’yı ziyaret etmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre 20:10’da Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan uçağıyla irtibat 20:52’de kesilmişti. Uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış fakat yeniden temas sağlanamamıştı.
Falcon 50 tipi uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 kilometre güneyinde ulaşılmıştı. Daha sonra uçakta Haddad ile yanındaki yedi kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Aykırı paylaşım’ yapanlar hakkında soruşturma
İletişim başkanı X’ten jetin ‘elektrik arızası nedeniyle’ acil durum bildirdiğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kazanın ‘düşündürücü’ bulduğunu belirtmişti. Ankara başsavcılığı bugün kazayla ilgili ‘gerçeğe aykırı paylaşım’ yapanlar hakkında soruşturma başlattı.