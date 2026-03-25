Ankara’dan diplomasi hareketliliği: Türkiye'den Körfez ülkelerine İran uyarısı

ABD merkezli Bloomberg haber ajansı, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle yürüttüğü diplomatik temaslara son dönemde hız verdiğini aktardı.

Ankara’dan yoğun diplomasi trafiği

Haberde, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Türkiye’nin, Körfez Arap ülkelerinin İsrail ve ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşa katılmasını engellemek amacıyla girişimlerini artırdığı belirtildi. Görüşmelere yakın kaynaklar, Ankara’nın bu ülkeler üzerinde çatışmaya dahil olmamaları yönünde baskı kurduğunu aktardı.

"Körfez yönetimlerine itidalli davranmaları çağrısında bulundu"

Türkiye’nin, İran’ın limanlar, enerji altyapısı ve havalimanlarına yönelik saldırılarının yarattığı tepkiye rağmen Körfez yönetimlerine itidalli davranmaları çağrısında bulunduğu ifade edildi. Haberde ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a gerçekleştirdiği ziyaretler ile bölgedeki mevkidaşlarıyla yaptığı temaslar hatırlatıldı.

Körfez ülkeleri temkinli

Öte yandan, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin saldırılara karşı olası seçenekleri değerlendirdiği ancak İran’ın elektrik ve su sistemleri gibi kritik altyapıları doğrudan hedef almadığı sürece çatışmaya katılmalarının düşük ihtimal olarak görüldüğü kaydedildi.