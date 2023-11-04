Ankara'dan İsrail hamlesi: Tel Aviv Büyükelçisi geri çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni Ankara'ya geri çağırdığını duyurdu. Gerekçe İsrail'in Gazze'de ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi.
Türkiye İsrail tarafının Gazze'de ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Tel Aviv Büyükelçisi'ni Ankara'ya çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
* İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır.