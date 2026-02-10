Ankaragücü'nden Özel'in Özarslan iddialarına yanıt: Gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğinde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında partiden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Ankaragücü tribün liderine "AKP'ye geçiyorum, bana destek olun, sana daire alayım" dediğini aktardı.

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"...Tribün liderlerine daha dün 'Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum. Ankaragücü olarak yanımızda durun. Her ihtiyacınızı karşılayın. Sana daire alayım' demiş.

Ankaragücü tribün liderlerine sorun. Çarşamba günü geçerken arkasında CHP'den bir kibrit çöpü götüremeyeceğini biliyor.

Şanlı şerefli, Atatürk'ün kulübünü, göğsünde Atatürk'ü onurla taşıyan kulübü parayla satın alacağını düşünüyor. Kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Oysa Ankaragücü böyle bir utanmazlığın değil, Atatürk'ün partisinin arkasında durmaktadır."

"Kimsenin Ankaragücü'nü kendi gündemine malzeme yapmasına izin vermeyiz"

Ankaragücü Yönetim Kurulu üyesi Muammer Polat ise Özel'in Ankaragücü üzerinden yaptığı açıklamaların "gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğinde" olduğunu savundu ve "Kimsenin Ankaragücü'nü kendi gündemine malzeme yapmasına izin vermeyiz" dedi.

Polat, paylaşımında şunları söyledi:

"Sayın Özgür Özel'in Ankaragücü üzerinden yaptığı bazı açıklamaları üzülerek takip etmekteyim. Bir Ankaragücü yöneticisi olarak açıkça ifade ediyorum ki; kulübümüzü ve camiamızı hedef alan bu söylemler gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir.

Ankaragücü, siyasi tartışmaların içine çekilecek bir yapı değildir. Bu kulüp; geçmişiyle, duruşuyla ve taraftarıyla siyaset üstü bir değerdir. Kimsenin Ankaragücü'nü kendi gündemine malzeme yapmasına izin vermeyiz.

Özellikle altını çizmek isterim ki, göreve yeni gelmiş olan yönetimimiz; şeffaf, başarılı, kurumsal ve tamamen sportif hedeflere odaklıdır.

İlhami Alparslan başkanımız ile görevi yeni almış ve başarıya adım adım ulaşabilecek bu kutlu yönetimin olduğu yerde Ankaragücü'nün adının herhangi bir siyasi manipülasyonla, yönlendirmeyle ya da kirli tartışmalarla anılmasına asla imkân yoktur, olmayacaktır.

Ankaragücü; Ankara'nın onurudur, taraftarının alın teridir. Kimse bu camiaya iftira atarak prim yapmaya kalkmasın."

Kulüpten resmi açıklamada

Ankaragücü'nün resmi hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından yapılan bazı açıklamalarda; kulübümüzün, tribünlerimizin ve Ankaragücü camiasının isimlerinin siyasi tartışmaların içerisine dâhil edilmeye çalışıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız.

116 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kuruluşundan bu yana her zaman siyaset üstü bir duruşu ilke edinmiş; hiçbir siyasi parti, kurum, kişi veya oluşumla özdeşleştirilemeyecek kadar büyük ve bağımsız bir camiadır. Ankaragücü; gücünü siyasetten değil, taraftarından, tarihinden ve Ankara’dan alır.

Kulübümüzün adı, tribünlerimizin iradesi ve büyük Ankaragücü taraftarı; herhangi bir siyasi hedefe, parti değişikliğine ya da politik hesaplara asla malzeme yapılamaz. Bu camia; farklı görüşlere sahip binlerce insanı aynı arma altında birleştiren, tarafsızlığı ve bağımsızlığıyla var olan bir spor kültürüdür.

Ankaragücü camiasının hiçbir ferdinin, kulübümüz adına konuşma veya kulübümüzü siyasi tartışmaların parçası hâline getirme yetkisi yoktur. Bu yönde yapılacak her türlü açıklama ve ima, kulübümüzün temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Ankaragücü siyasetin değil, sporun; ayrışmanın değil, birliğin kulübüdür.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."