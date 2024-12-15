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Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Son dakika... Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan AnkaralıTurgut hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
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Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. Acı haberi, ünlü şarkıcının kızı Eylem Boran duyurdu.

Mide ağrısı nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Akciğer kanseriyle nedeniyle yaklaşık 1 ay önce entübe​ edilen Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi. Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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