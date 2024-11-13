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Ankaralı Turgut'un sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü türkücü Ankaralı Turgut, son hali ile sevenlerini üzmüştü. Entübe edilen Ankaralı Turgut'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Ankaralı Turgut'un sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
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Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Çocuklarını evlatlıktan reddeden Ankaralı Turgut, birkaç hafta önce hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.  5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilen ünlü türkücü yaşam savaşı vermeye devam ediyor.

Akciğer kanseri olan ve kanser hücreleri karaciğere kadar sıçrayan Ankaralı Turgut'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

Yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki ünlü türkücünün menajeri Murat Boran, Ankaralı Turgut'un sağlık durumuna ilişkin son bilgileri verdi.

Turgut'un ilk entübe edildiği halde olmadığını söyleyen Boran, şunları söyledi:

İlk defa gözünü kırptı

"İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı.

"Yavaş yavaş bağını kopartacaklar"

Makine desteği var. Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor.

İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür."

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