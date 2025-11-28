  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankaralılar dikkat: Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak!
Takip Et

Ankaralılar dikkat: Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak!

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı Ankara'da bazı yollar 3 gün araç trafiğine kapatılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankaralılar dikkat: Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak!
Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28, 29 ve 30 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultay nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde 27 Kasım saat 21.00'den itibaren program sona erene kadar bazı yollarda taşıt trafiğine izin verilmeyecek.

Araç trafiğine kapatılacak yollar şunlar:

  • Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü
  • Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı
  • Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı
  • Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı
  • Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç)
Gündem
28 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete yayımlandı mı?
28 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete yayımlandı mı?
Bilişim suçlarında banka hesapları askıya alınabilecek
Bilişim suçlarında banka hesapları askıya alınabilecek
EGM'den "Hatay terör operasyonu" açıklaması: 2 başmüfettiş görevlendirildi
EGM'den "Hatay terör operasyonu" açıklaması: 2 başmüfettiş görevlendirildi
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Demirtaş'ın tahliyesine yeni bariyer konuluyor
CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Demirtaş'ın tahliyesine yeni bariyer konuluyor
Gazeteci Dilan Karaman hayatını kaybetti
Gazeteci Dilan Karaman hayatını kaybetti