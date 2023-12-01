Ankaralılara 'su tasarrufu' çağrısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 30 Kasım 2023 itibarıyla toplam doluluk oranının yüzde 35,03, aktif doluluk oranının ise yüzde 26,24 olarak ölçüldüğü belirtildi. Bu tarihte Ankara barajlarına 4 milyon 630 bin 513 metreküp su gelirken, ASKİ'nin 2,5 milyondan fazla abonesinin kullanımı için aynı gün 1 milyon 440 bin 904 metreküp su verdiği bildirildi.

Kısıtlı su kaynağının her damlasının çok kıymetli olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara barajlarının toplam hacmi 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp kadar ancak maalesef barajların tamamı suyla dolu değil. 30 Kasım 2023'te barajlarımızdaki su miktarı 555 milyon 398 bin metreküp kadar. Geçen yılın aynı tarihinde bu rakam 476 milyon 262 bin metreküptü. Yani geçen yıla nazaran aynı tarihte 79 milyon 136 bin metreküp daha fazla suyumuz var. Öte yandan su tüketimimiz de gittikçe artıyor. 30 Kasım 2023'te başkente verilen su miktarı 1 milyon 440 bin 904 metreküp. 30 Kasım 2022'de ise bu rakam 1 milyon 289 bin 580 metreküp olarak ölçülmüş."

Son günlerdeki yağışların barajların doluluk oranlarını artırdığı ancak tüm dünyada etkili olan küresel kuraklıktan Ankara'daki barajların da etkilendiği belirtilerek, "Bu nedenle lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım." ifadesine yer verildi.