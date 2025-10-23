  1. Ekonomim
Ankara'nın 1 ilçesinde su kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşanacak basınç düşüklüğü ve su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent mahalleleri, Yeni Bağlıca Mahallesi'nin bir kısmı, Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay mahalleleri, Devlet mahallesinin bir kısmı, Eryaman Mahallesi ve Tunahan mahallesinin bir kısmı."

