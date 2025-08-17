  1. Ekonomim
Ankara'nın Bala ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ankara’nın Bala ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Alevlere Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ankara’nın Bala ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ankara'nın Bala ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye hızla müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

