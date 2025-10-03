  1. Ekonomim
Ankara'nın beş ilçesine yarın su verilemeyecek

ASKİ, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın saat 08:00'den 5 Ekim saat 08:00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle beş ilçenin kısmi bir alanında yarın saat 08:00'den 5 Ekim saat 08:00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18:00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

"Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri.

Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri.

Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesinin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri.

Yenimahalle ilçesinde Ata, Cumhuriyet ve Susuz mahalleleri.

Kahramankazan ilçesinde Kazan Saray Mahallesi ile Keresteciler bölgesi."

Verilen su yarı yarıya azaldı

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı isale hattında art arda meydana gelen patlamalar, su krizine yol açmıştı.

Verilen suyun yarı yarıya azaldığı başkentte, arızalar nedeniyle Çankaya'dan, Sincan'a, Keçiören'in yoğun nüfuslu mahallelerinden Mamak'a kadar birçok yerde 40 saati bulan su kesintileriyle karşı karşıya kalmıştı.

Mansur Yavaş'tan su kesintilerine ilişkin açıklama: En az beş ay müddetle Ankara halkına kesintisiz su vermeye devam edeceğizMansur Yavaş'tan su kesintilerine ilişkin açıklama: En az beş ay müddetle Ankara halkına kesintisiz su vermeye devam edeceğizGündem
