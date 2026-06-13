Ankara'nın havalimanının yeni adı belli oldu: Pazartesi günü açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapsamlı modernizasyondan geçen Etimesgut Havalimanı'nın Ankara Havalimanı olarak "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay NATO Zirvesi'nde de yoğun olarak kullanılacak havalimanı 15 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek törenle açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, "Kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı 'ANK' koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkararak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdükleri bilgisini vererek, buradaki çalışmaların Bakanlık koordinasyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı.

Kapsamlı dönüşüm sürecinin yüksek koordinasyon ve yoğun çalışma temposuyla yalnızca 8 ayda tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede havalimanının modernizasyonundan bağlantı yollarına kadar çok kapsamlı bir projeyi hayata geçirerek başkentimize yakışır modern, güçlü ve yüksek standartlara sahip bir havalimanını hizmete sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pistin 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldığını belirterek, böylece geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapının oluşturulduğunu kaydetti.

Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebinin inşa edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldığını bildirdi.

Uluslararası standartlara uygun modernize edildi

Uraloğlu, havalimanındaki mevcut taksi yollarının tamamen yenilendiğini, ayrıca yeni paralel ve bağlantı taksi yollarının inşa edildiğini aktararak, pist güvenliği için Pist Sonu Emniyet Alanı'nın (RESA) oluşturulduğunu ifade etti.

Pist ve taksi yollarındaki aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanlarının uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildiğini vurgulayan Uraloğlu, tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısının da baştan sona yenilendiği bilgisini verdi.

Uraloğlu, çalışmalar kapsamında 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otoparkın da hizmete hazır hale getirildiğini belirterek, havalimanındaki operasyonel birimlerin tek bir dijital ve operasyonel ağ altında entegre edildiğini anlattı.

12,5 kilometrelik bağlantı yolu inşa edildi

Proje kapsamında 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolunun da hayata geçirildiğini ifade eden Uraloğlu, projeyle Ankara Havalimanı ve Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlanacağını, bağlantı yolunun bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bölümde köprü ve altgeçit yapılarının inşa edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, söz konusu köprünün 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz olarak tasarlandığını, 24 metre genişliğindeki platformun itme-sürme yöntemiyle inşa edildiğini vurguladı.

Proje kapsamında aynı zamanda Ankara Bulvarı üzerinde 40 metrelik bir geçit de inşa ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Köprü ve altgeçit ile güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı sağlayacağız. Bağlantı yolumuz, Ankara Havalimanı'nın şehir ulaşım ağıyla entegrasyonuna katkı sunacak. Ankara Havalimanı'nın hizmete alınmasıyla başkentte hava trafiği daha dengeli yönetilecek. Uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programları sırasında oluşabilecek hava ve kara trafiğini daha etkin yönetecek, şehir içi ulaşım ağlarımız üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına da önemli destek sunacağız. Böylece, Esenboğa Havalimanı üzerindeki operasyonel yükü azaltacak, mevcut kapasitenin daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağız."