  Ankara'nın üç ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak
Ankara'nın üç ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

Ankara'da Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı'nda bu sabahtan itibaren arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

Ankara'nın üç ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak
Ankara'da Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün saat 08:00'den 6 Ekim Pazartesi saat 08:00'e kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ) yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle üç ilçede yarın 08:00'den itibaren 24 saat boyunca su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Çankaya ilçesinde Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru mahallelerinin bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler mahallelerinin üst kotları. Yenimahalle ilçesinin Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri. Gölbaşı ilçesinin Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri."

