  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Takip Et

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara’da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürürken bazı bölgelerde sürücülere zor anlar yaşattı; Meteoroloji, yağışın sabah saatlerine kadar yer yer devam edeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Takip Et

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bazı otomobil sürücüleri, yokuşlardan çıkmakta güçlük çekti.

Eryaman'daki Göksu Parkı'nda ise vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, 42 ili sarı kodla uyardı: Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! İşte sıcaklık tahminleriMeteoroloji, 42 ili sarı kodla uyardı: Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! İşte sıcaklık tahminleriGündem
Evcil hayvanlara çip taktırmak için bugün son gün: Çip taktırma ücreti ne kadar?Evcil hayvanlara çip taktırmak için bugün son gün: Çip taktırma ücreti ne kadar?Ekonomi