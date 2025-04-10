  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'ya nisan ayında kar yağdı (Video)
Takip Et

Ankara'ya nisan ayında kar yağdı (Video)

Ankara'da sıcaklıkların düşmesi ile gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'ya nisan ayında kar yağdı (Video)
Takip Et

Ankara'da düşen sıcaklıkların etkisi ile gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı şehrin genelinde devam ederken yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşmeye devam edecek.

Tahminlere göre kar yağışının 13 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

Gündem
Yayıncı Hayati İnanç, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na atandı
Yayıncı Hayati İnanç, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na atandı
Ekrem İmamoğlu'nun duruşması Silivri'ye alındı
Ekrem İmamoğlu'nun duruşması Silivri'ye alındı
Mattia Ahmet Minguzzi davası başlıyor! Duruşma öncesi mezarı tahrip edildi
Mattia Ahmet Minguzzi davası başlıyor! Duruşma öncesi mezarı tahrip edildi
Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı
Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı
27 ilde siber suç operasyonu: 237 şüpheli yakalandı
27 ilde siber suç operasyonu: 237 şüpheli yakalandı
Yağmur ve fırtına vurdu, Hakkari ve ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi
Yağmur ve fırtına vurdu, Hakkari ve ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi