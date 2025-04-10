Ankara'ya nisan ayında kar yağdı (Video)
Ankara'da sıcaklıkların düşmesi ile gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
İHA
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Ankara'da düşen sıcaklıkların etkisi ile gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Kar yağışı şehrin genelinde devam ederken yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşmeye devam edecek.
Tahminlere göre kar yağışının 13 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.
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