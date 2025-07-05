Ankara'ya ulaşım müjdesi: Esenboğa metrosu geliyor

Ankara’nın ulaşım ağı genişliyor! Esenboğa Metrosu projesi için çalışmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan “ihale” sözü geldi.

Ankara'ya metro müjdesi

Bakan Uraloğlu, Esenboğa metrosunun projesini iki ay içinde tamamlayacaklarını belirterek, "İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz" dedi.

"Ankara'ya 739 milyar liralık yatırım yapıldı"

Bakan Uraloğlu, Ankara'ya yapılan yatırımlara ilişkin bilgi vererek, "Bizim iktidarımızda Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 739 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 466 kilometreden 1208 kilometreye, sıcak asfalt karışım kaplamalı yol ağını ise 466 kilometreden 1266 kilometreye çıkardık" ifadesini kullandı.

"Esenboğa Havalimanı yakında açılacak"

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesinin yapımında sona geldiklerini ve bu yatırımların yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını söyledi.

"Yüksek hızlı trenle 100 milyon insanımıza hizmet ettik"

Ankara'yı, Eskişehir, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a hızlı demir yolu ile bağladıklarını belirten Uraloğlu, "'Sivas'a yüksek hızlı tren hattı lazım' demeyen Sivaslılar vardı, muhalefet edenler vardı. Bakın bugün trenlerde yer bulamıyor vatandaşlarımız. Yüksek hızlı tren hatlarıyla bugüne kadar 100 milyon insanımıza hizmet ettik" dedi.

"Ankara'yı Ege Bölgesi ve İzmir'e bağlayacak"

Uraloğlu, Ankara'yı Ege Bölgesi ve İzmir'e bağlayacak demir yolu inşaatının sürdüğünü, bu projeyle 14 saatlik yolculuğu 3,5 saate düşüreceklerini aktararak, "Seneye Afyon'a kadar, bir sonraki senede İzmir'e kadar olan kısmı bitirmiş olacağız" diye konuştu.

"Ankara'da metronun çoğunu biz yaptık"

Bakanlık olarak Ankara'da metro projelerini devreye aldıklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki 58 kilometre metronun neredeyse çoğunu biz yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi belli vaatlerle geldi. Şimdi siz dersinizi iyi çalışırsınız, görevlerinizi yaparsınız, ondan sonra da yapamayanı eleştirirsiniz. Biz de 'başımızın üstünde yeriniz var' deriz. Siz 6 yılda bir metre ray döşemeden tutup da Bakanlığı eleştiriyorsanız, AK Partimizi eleştiriyorsanız, kusura bakmayın siz kendi yapamadığınızı bu şekilde vatandaşımızın gözünde düşürmeye çalışıyorsunuz."

"Esenboğa metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitireceğiz"



Uraloğlu, bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan/Törekent metrolarını hizmete sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Başkentray’ı biz bitirerek hizmete sunduk. Elbette bizim planladıklarımız var. 'Siz Esenboğa'yı metroyla buluşturamadınız' diyorlar. Şehrin değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak Etlik Şehir Hastanesi'nden -onu da kapsayacak şekilde- Esenboğa metromuzun yeni projesini iki aya kadar bitirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz."