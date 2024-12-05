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Ankaray'da seferler geçici olarak durduruldu: Hatta izinsiz giriş yapıldı

EGO Genel Müdürlüğü, hatta izinsiz giriş nedeniyle Ankaray İşletmesi'nde seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Ankaray'da seferler geçici olarak durduruldu: Hatta izinsiz giriş yapıldı
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EGO Genel Müdürlüğü, hatta izinsiz giriş nedeniyle Ankaray İşletmesi'nde seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Aralık 2024 saat 08.45'te hatta izinsiz giriş nedeniyle Ankaray İşletmesi'nde seferler geçici olarak durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşaması adına ulaşım otobüsleriyle gerçekleştirilir.Sorunun en kısa sürede seferlerimize yeniden başlaması için devam etmektedir" denildi.

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