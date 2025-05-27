Ticaret Bakanlığı uçan balonların satışını yasaklama kararı aldı!

Ticaret Bakanlığı, helyum dışında yanıcı gaz içeren uçan balonlara ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Yangın ve yanık riski taşıdığı gerekçesiyle, bu tür balonların piyasadan toplatılmasına ve satışının durdurulmasına karar verildi.

Çocukların kullanımında tehlike yaratıyor

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan uyarıda, Mersin’de faaliyet gösteren "Ali Yeni Organizasyon Hediyelik Eşya Taah. Tic. San. Ltd. Şti." adlı firmaya ait balonların tüketici sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi. Söz konusu balonların helyum yerine çeşitli yanıcı gazlarla doldurulduğu, bu durumun özellikle kapalı alanlarda ve çocukların kullanımında tehlike yarattığı ifade edildi.

"Uçucu gazla doldurulan balon"

Yetkililer, söz konusu balonların alışverişlerde "uçucu gazla doldurulan balon" etiketiyle satışa sunulduğunu açıkladı. Ancak yapılan incelemeler, ürünlerin 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği’ne aykırı olduğunu ortaya koydu.

Bu kapsamda 23 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı verildi. Bakanlık, halk sağlığına yönelik benzer tehdit oluşturan ürünlerin denetimlerinin süreceğini ve gerekli bilgilendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.