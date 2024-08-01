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Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderildi

Rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderildi.

Haber Merkezi
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Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderildi
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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürmesinin ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderildi.

Ne olmuştu?

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

3 hafta hastanede gözlem altına alınacak

Şener'in bulunan ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderildiği öğrenildi.

Ayrıca Bedirhan Şener'in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılması yapılacak. 3 hafta hastanede gözlem altına alınacak olan Şener için rapor hazırlanacak.

Abdullatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini vurarak öldürdüAbdullatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini vurarak öldürdüGündem

 

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