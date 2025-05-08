Annesini kaybeden Tarkan, konserlerine neden devam ettiğini açıkladı

Megastar Tarkan, geçtiğimiz ay Avrupa turnesi devam ederken 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatıyla derin bir acı yaşadı.

17 Nisan’da turnesine ara verip İstanbul’a gelerek annesini son yolculuğuna uğurlayan Tarkan, yaşadığı büyük kaybı sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla dile getirdi.

Anne kaybının içte sönmeyen bir yangın olduğunu belirten sanatçı, bu süreçte yanında olan yakınlarına ve sevenlerine teşekkür etti.

Annesinin ölümünden sonra ilk kez Almanya’nın Stuttgart kentinde sahneye çıkan Tarkan, konserde gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin en sevdiği şarkıyı seslendirirken duygularına yenilen sanatçının turneye devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

"Size ihtiyacım var"

Tarkan, konserlerini iptal etmeyerek sahnelere çıkmayı sürdürdü. Son olarak Hamburg’da sahne alan ünlü sanatçı, konser sırasında neden turneyi bırakmak istemediğini seyircileriyle paylaştı.

Mikrofonu eline alarak duygularını dile getiren Tarkan, “Sizleri üzmek ya da acımı paylaşmak istemiyorum. Siz bana iyi gelin, ben de size iyi geleyim istiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var ama sizin enerjinize de çok ihtiyacım var. O yüzden bu konserleri yapacağım. Size ihtiyacım var, iyi günde de kötü günde de birlikte olmalıyız” dedi.

"Her konser bana ilaç gibi geliyor"

Yoğun alkışlar ve duygusal anlarla sona eren konserin ardından Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çok teşekkürler Hamburg. Sevginiz ve desteğinizle daha iyiyim. Her konser bana ilaç gibi geliyor. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.