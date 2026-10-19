ANSET'in beş yıllık festival harcamaları iddianamede: Kamu zararı 113 milyon lirayı aştı

Aralarında görevinden uzaklaştırılan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer'in de bulunduğu 15'i tutuklu 55 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, ANSET üzerinden 2021-2025 yılları arasında festival, konser ve kültürel etkinlikler için yapılan harcamaların 359 milyon 990 bin liraya ulaştığı, bu tutarın enflasyonla güncellenmiş karşılığının 778 milyon 394 bin lira olduğu belirtildi. Bilirkişi raporunda ise faiz dahil 113 milyon 426 bin 440 lira 41 kuruş kamu zararı hesaplandı.

İhaleler ve organizasyon harcamaları mercek altına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile belediye iştiraki ANSET'in 2021-2025 yılları arasında gerçekleştirdiği festival, konser, tanıtım ve organizasyon hizmet alımları incelendi. İddianamenin hazırlanmasında bilirkişi raporları, Sayıştay ve müfettiş incelemeleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, banka hesap hareketleri, ihale dosyaları ve şüpheli ifadelerinden yararlanıldı.

İddianamede, belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının belirli şirketlere aktarıldığı ve suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin aklandığı iddialarına yer verildi. Kamu ihalelerinde rekabetin engellendiği, yaklaşık maliyetlerin gerçeğin üzerinde belirlendiği ve bazı işlerin belediye iştiraki üzerinden belirli firmalara devredildiği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında ANSET üzerinden gerçekleştirilen festival ve organizasyon ihalelerine ilişkin bilirkişi raporunda 45 milyon 386 bin lira anapara zararı hesaplandı. Ticari faiz eklendiğinde toplam kamu kaybının 113 milyon 426 bin 440 lira 41 kuruş olduğu belirtildi.

İddianamede, Muhittin Böcek hakkında rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 25 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istendi. Cansel Çevikol Tuncer hakkında ise ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 9 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Altın Portakal ve Cumhuriyet kutlamalarının ihaleleri de dosyada

ANSET üzerinden beş yılda festival, konser ve diğer kültürel faaliyetler için 359 milyon 990 bin lira harcandığı iddianamede yer aldı. Söz konusu harcamaların enflasyonla güncellenmiş karşılığının 778 milyon 394 bin lira olduğu kaydedildi.

İddianamede, festival tarihleri dışında da lüks otellerde konaklama harcamaları yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin konaklama giderlerinin şirket bütçesinden karşılandığı ileri sürüldü. Organizasyonlarla bağlantılı olmayan konaklama ve yeme-içme harcamalarının ise keyfilik taşıdığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Dosyada, 62'nci Altın Portakal Film Festivali için gerçekleştirilen 114 milyon 200 bin liralık hizmet alımı da incelendi. Alt yüklenici sözleşmelerinde rekabet koşullarının sağlanmadığı ileri sürüldü. Bilirkişi heyeti, aralarında Muhittin Böcek ve Cansel Çevikol Tuncer'in de bulunduğu bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin kamu zararından sorumlu tutulması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları için yapılan ihaleye ilişkin bilirkişi tespitleri de iddianamede yer aldı. Raporda, kutlamaların tarihinin yıllar öncesinden belli olmasına rağmen ihalenin pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Açık ihale yapılmasına zaman kalmadığı yönündeki gerekçe bilirkişi heyeti tarafından uygun bulunmadı. Heyet, kullanılan ihale yönteminin mevzuata aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi.

Böcek ve Tuncer suçlamaları kabul etmedi

İddianamede Muhittin Böcek'in savcılıkta verdiği ifadeye de yer verildi. Böcek, herhangi bir ihaleyle ilgili usul ve yasaya aykırı talimat vermediğini, belediye kaynaklarını zarara uğratmadığını ve bu yönde bir kastının bulunmadığını belirtti.

Festival harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanlığı Başmüfettişliği raporunda yurt dışından gelen sanatçılar ve şeflerin de bulunduğuna dikkat çeken Böcek, Altın Portakal'ın büyük bir organizasyon olduğunu ifade etti. Maliyetleri üçte birine indirdiklerini savunan Böcek, 113 milyon 426 bin liralık kamu zararının kendi ihmali veya kastından kaynaklandığı suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer ise ifadesinde, ANSET'in katıldığı ihalelerin evraklarında kendisine ait herhangi bir imza bulunmadığını, ihale süreçlerine ilişkin bilgisi veya dahli olmadığını ileri sürdü. Şirketin tüm işlemlerini yasal mevzuata ve kamu yararına uygun biçimde gerçekleştirdiğini savunan Tuncer, piyasa fiyatlarının üzerinde alım yapılmadığını ve tasarruf gözetildiğini belirtti.

Yasal zorunluluk bulunmamasına rağmen üç teklif alınarak piyasa araştırması yapıldığını ifade eden Tuncer, kamu ihale mevzuatına aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini söyledi. Festivalin kapsamını Büyükşehir Belediyesinin belirlediğini, ANSET'in ise yüklenici konumunda olduğunu kaydeden Tuncer, festivalle ilgili nihai kararın belediye başkanına ait olduğunu ve çalışılacak firmaların belediye başkanı tarafından belirlendiğini ileri sürdü.

Tuncer, bilirkişi tespitlerini kabul etmediğini belirterek kendisinin maddi menfaat elde etmiş gibi gösterilmesine karşı çıktı. Kendisiyle eşinin varlıklı ailelerden geldiğini ifade eden Tuncer, malvarlıklarının miras ve mesleki kazançlarından kaynaklandığını savundu.

Muhittin Böcek, ihalelerin hazırlanması ve yürütülmesinde daire başkanları, harcama yetkilileri ve ihale komisyonlarının sorumlu olduğunu belirtirken, Cansel Çevikol Tuncer ihale süreçleri, festivalin kapsamı ve çalışılacak firmalara ilişkin kararların belediye başkanı tarafından verildiğini ileri sürdü.

Sanıklar hakkındaki suçlamaların ve bilirkişi raporlarında yer alan kamu zararı hesaplamalarının yargılama sürecinde mahkeme tarafından değerlendirileceği belirtildi.