  3. Antakya'da altı konteyner yandı: Eğitim alanları kül oldu
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan konteyner kentte çıkan yangında, aralarında öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların da yer aldığı altı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangında aralarında öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların da bulunduğu altı konteyner kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Büyükdalyan Mahallesi’nde konteyner kentteki bir konteynerde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alevler, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların bulunduğu konteynerlere de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangında altı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

